ВООЗ офіційно підтвердила смерть 1 млн осіб від COVID-19

20:27 30 вересень Київ, Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно підтвердила один мільйон летальних випадків через коронавірус, проте в ВООЗ вважають, що кількість людей набагато більша.



Про це під час брифінгу заявив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

«Вчорашній день став похмурою віхою в нашій спільній боротьбі з COVID19. Реальна цифра, безумовно, вища. Тисячі людей борються за своє життя в лікарнях по всьому світу», - підкреслив він.

Відзначимо, статистичний сайт Worldometer ще 29 вересня повідомив про те, що від коронавірусу у світі померли більше ніж 1 млн осіб. Всього з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 33 млн хворих.



Нагадаємо, в Україні станом на 30 вересня тільки одна область відповідає критеріям МОЗ для пом'якшення карантину.