ВООЗ офіційно підтвердила смерть 1 млн осіб від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно підтвердила один мільйон летальних випадків через коронавірус, проте в ВООЗ вважають, що кількість людей набагато більша.
Про це під час брифінгу заявив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.
Відзначимо, статистичний сайт Worldometer ще 29 вересня повідомив про те, що від коронавірусу у світі померли більше ніж 1 млн осіб. Всього з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 33 млн хворих.
Нагадаємо, в Україні станом на 30 вересня тільки одна область відповідає критеріям МОЗ для пом'якшення карантину.
Нагадаємо, в Україні станом на 30 вересня тільки одна область відповідає критеріям МОЗ для пом'якшення карантину.
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