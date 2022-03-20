ВООЗ оцінила ефективність COVID-вакцин проти штаму Дельта

09:49 22 червня Київ, Україна

Глава техгрупи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове заявила, що поки немає підтверджень, що штам Дельта більш смертельний.

Про це повідомляє ВООЗ 21 червня.

"Що стосується всіх варіантів, що викликають занепокоєння, включаючи варіант Дельта, вакцини залишаються ефективними проти важких форм захворювання та смертності", - сказала вона, назвавши цей факт дуже доброю ознакою.

Представниця ВООЗ підкреслила, що повний рівень захисту забезпечують лише обидві дози вакцини. Тому вона порадила всім, що отримали перший укол препарату, завершити процедуру вакцинації.



Ван Керкхове також зазначила, що поки немає підтверджень, що новий варіант вірусу більш смертельний. При цьому, за її словами, у організації недостатньо даних, щоб робити остаточні висновки.