ВООЗ стурбована повідомленнями про фальсифікації COVID-вакцин

Для злочинного світу немає кордонів і табу. Гроші роблять не тільки на крові, а й на загрозі здоров'ю людей. Як розповів журналістам під час брифінгу глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, в Мережі величезна кількість пропозицій придбати вакцини від коронавірусу, які є фальсифікатом. Низка МОЗ і держрегуляторів із закупівлі вакцин від коронавірусу стали отримувати підозрілі пропозиції про постачання препаратів для ін'єкцій.
При цьому Гебрейесус повідомив, що фальсифікована продукція продається як вакцини проти COVID-19 в Інтернеті, зокрема, в "Тіньовій мережі", і що організації відомо про випадки корупції та повторного використання порожніх вакцинних ампул.
У зв'язку з цим він закликав уряди правильно знищувати використані флакони від вакцин.
Як повідомлялося, в Україні вже близько 350 тисяч осіб стали в чергу на вакцинацію від коронавірусу через портал або мобільний додаток Дія, а також через контакт-центр МОЗ.
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