ВООЗ стурбована повідомленнями про фальсифікації COVID-вакцин

07:46 27 березень Київ, Україна

Для злочинного світу немає кордонів і табу. Гроші роблять не тільки на крові, а й на загрозі здоров'ю людей. Як розповів журналістам під час брифінгу глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, в Мережі величезна кількість пропозицій придбати вакцини від коронавірусу, які є фальсифікатом. Низка МОЗ і держрегуляторів із закупівлі вакцин від коронавірусу стали отримувати підозрілі пропозиції про постачання препаратів для ін'єкцій.

"ВООЗ стурбована наявними у злочинних угруповань можливостями для експлуатації величезного незадоволеного попиту в світі на вакцини від COVID-19", - зазначив гендиректор.

При цьому Гебрейесус повідомив, що фальсифікована продукція продається як вакцини проти COVID-19 в Інтернеті, зокрема, в "Тіньовій мережі", і що організації відомо про випадки корупції та повторного використання порожніх вакцинних ампул.

У зв'язку з цим він закликав уряди правильно знищувати використані флакони від вакцин.

"Ми закликаємо до безпечного застосування або знищення використаних порожніх ампул від вакцин проти COVID-19, щоб запобігти їхньому повторному використанню злочинними групами. Ми закликаємо також усіх людей не купувати вакцини поза урядових програм вакцинації", - сказав глава ВООЗ.

Як повідомлялося, в Україні вже близько 350 тисяч осіб стали в чергу на вакцинацію від коронавірусу через портал або мобільний додаток Дія, а також через контакт-центр МОЗ.