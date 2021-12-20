ВООЗ стурбована: штам Омікрон виявлено у 77 країнах

Коронавірус, схоже, не має наміру відступати. Все більше мутуючи, він тримає в страху весь світ. Появі нових мутацій, як заявляли мікробіологи, сприяє самолікування та низький рівень імунізації населення. За повідомленням, що надійшло сьогодні, 14 грудня, від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) новий штам Омікрон виявили вже в 77 країнах.
Такі темпи поширення хвороби можуть призвести до проблеми нестачі лікарняних ліжок. Лікувальним установам у всіх країнах потрібно в екстреному порядку готуватися до напливу хворих. До сьогодні до Омікрон-вірусу не поставилися з належною обережністю, адже його небезпека для людини ще не вивчена.
Раніше у ВООЗ попередили про тяжкі наслідки пандемії для всесвітньої системи охорони здоров'я. Урядам країн рекомендують розширити сферу медичних послуг населенню.
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