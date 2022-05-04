ВООЗ про пріоритетність розподілу вакцини

Пріоритетність вакцинації населення країни обиратимуть самостійно, однак в ВООЗ рекомендують надати вакцину в першу чергу людям похилого віку, медпрацівникам і людям з супутніми захворюваннями.
Про це заявив у четвер, 3 грудня, на брифінгу в Копенгагені регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я по Європі Ханс Клюге.
"Країни повинні вирішити, хто отримає пріоритет в вакцинації, хоча ВООЗ заявила, що "росте консенсус", що першими одержувачами повинні бути люди похилого віку, медичні працівники і люди з супутніми захворюваннями", - сказав Клюге.
Відомо, що днем раніше вакцину від COVID-19 від Pfizer схвалила Великобританія, обігнавши весь інший світ в прагненні якомога раніше почати найважливішу програму масової вакцинації в історії, відзначає видання.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон схвалив рішення МОЗ, однак при цьому висловив стурбованість щодо логістики в країні з населенням в 67 мільйонів осіб.
Що стосується США і ЄС, то їхні регулятивні органи ще не дали свого схвалення.
"Країни повинні вирішити, хто отримає пріоритет в вакцинації, хоча ВООЗ заявила, що "росте консенсус", що першими одержувачами повинні бути люди похилого віку, медичні працівники і люди з супутніми захворюваннями", - сказав Клюге.
Відомо, що днем раніше вакцину від COVID-19 від Pfizer схвалила Великобританія, обігнавши весь інший світ в прагненні якомога раніше почати найважливішу програму масової вакцинації в історії, відзначає видання.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон схвалив рішення МОЗ, однак при цьому висловив стурбованість щодо логістики в країні з населенням в 67 мільйонів осіб.
Що стосується США і ЄС, то їхні регулятивні органи ще не дали свого схвалення.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі