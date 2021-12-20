ВООЗ: новий рекорд числа захворілих коронавірусів

Число глобальних випадків зараження коронавірусів в неділю наблизилося до 13 мільйонам чоловік
Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила в неділю про рекордний глобальному зростанні числа хворих коронавірусів - 230 тис. 370 осіб за 24 години.
Число глобальних випадків зараження коронавірусів 12 липня наблизилася до 13 мільйонів чоловік. Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, всього в світі заразилися понад 12,7 млн осіб.
Глобальна смертність залишилася стабільною - близько 5 тис. людина в день.
Згідно щоденного звіту ВООЗ, найбільший добовий сплеск захворюваності припав на Сполучені Штати, Бразилію, Індію і Південну Африку.
Попередній рекорд ВООЗ по добовому приросту хворих був зафіксовано 10 липня - 228 тис. 102 осіб.
За сім місяців глобальна пандемія забрала життя більш 565 тис. Чоловік.
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