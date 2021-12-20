ВООЗ: Названо 4 сценарії розвитку коронавируса в світі

09:21 14 липень Київ, Україна

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що реакцію країн на пандемію коронавируса можна описати за допомогою чотирьох сценаріїв, не всі з них виявилися успішними, повідомляє сайт ВООЗ.

За останню добу приріст випадків коронавируса в світі склав 230 тисяч. Майже 80% цих випадків зареєстровані тільки в 10 країнах, а 50% - тільки в двох країнах.

З чотирьох сценаріїв розвитку пандемії, на думку глави ВООЗ, перші два мають успіх.

Перший сценарій: коли влада країн швидко і ефективно реагували на перші випадки зараження, ефективно доносили інформацію населенню та змогли уникнути великих спалахів. До таких країн глава ВООЗ відніс країни Південно-Східної Азії, Тихоокеанського регіону, Карибського басейну і Африки.

Другий сценарій був помічений у багатьох країнах Європи. Тут були великі спалахи, які влади брали під контроль завдяки сильному керівництву і населенню, яке дотримувалося основних заходів щодо запобігання поширенню вірусу.

Третій сценарій: країни, які подолали перший пік спалаху, послабили обмеження і тепер борються з новими спалахами.

Четвертий сценарій: в країнах спостерігається різке зростання числа інфікованих. Така ситуація по всій Америці, Південній Азії і в декількох країнах Африки.

Епіцентр пандемії залишається в Північній і Південній Америці, де зареєстровано понад 50% випадків захворювання в світі.

На думку глави ВООЗ, занадто багато країн рухаються в неправильному напрямку: «Вірус залишається ворогом номер один, але дії багатьох урядів і людей не відображають цього. Єдина мета вірусу - знайти людей для зараження ».

У ВООЗ вважають, що якщо влада недостатньо чітко доносять позицію до громадян, а люди не дотримуються основні правила гігієни і фізичного дистанціювання, то пандемія може піти тільки по одному шляху - буде ставати все гірше.

13 липня в ООН опублікували звіт про продовольчу безпеку в світі: майже 690 млн чоловік голодували в 2019 році. У звіті зазначено, що, в тому числі через пандемію, в 2020 році число голодуючих може збільшитися на 130 млн.