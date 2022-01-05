ВООЗ назвала причину спалаху COVID в Індії

11:55 28 квітень Київ, Україна

Недостатній рівень вакцинації, поширення інфекційних штамів і масові зібрання стали причинами спалаху COVD-19 в Індії.



Про це повідомляє The Guardian з посиланням на інформацію від представника ВООЗ Таріка Яшаревича.

"Ступінь, в якій ці вірусні зміни відповідальні за різке збільшення випадків захворювання, залишається неясною, оскільки є й інші фактори, такі як недавні великі збори, які, можливо, сприяли зростанню", - заявив він.

Відзначається, що на систему охорони здоров'я Індії було здійснено додаткове навантаження, тому що люди в паніці прямували в лікарні, незважаючи на те, що могли лікуватися вдома.



Нагадаємо, що в Індії була виявлена циркуляція варіанту вірусу B1617 з двома мутаціями. Він вважається більш заразним.