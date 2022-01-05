ВООЗ назвала причину спалаху COVID в Індії

Недостатній рівень вакцинації, поширення інфекційних штамів і масові зібрання стали причинами спалаху COVD-19 в Індії.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на інформацію від представника ВООЗ Таріка Яшаревича.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на інформацію від представника ВООЗ Таріка Яшаревича.
Відзначається, що на систему охорони здоров'я Індії було здійснено додаткове навантаження, тому що люди в паніці прямували в лікарні, незважаючи на те, що могли лікуватися вдома.
Нагадаємо, що в Індії була виявлена циркуляція варіанту вірусу B1617 з двома мутаціями. Він вважається більш заразним.
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