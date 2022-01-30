ВООЗ назвала індійський штам Covid "глобальною проблемою"

12:50 11 травень Київ, Україна

ВООЗ класифікувала варіант коронавірусу, який вперше виявлений в Індії в минулому році, як той, що «викликає глобальну стурбованість».



Про це повідомляє ВВС.



За даними ВООЗ, цей варіант вже поширився більш ніж в 30 країнах.



Три інші варіанти COVID-19 - з Великобританії, Південної Африки і Бразилії - отримали таке ж визначення.



Класифікація мутації підвищується з «варіанту, що представляє інтерес» до «варіанту, що викликає занепокоєння», коли вона відповідає хоча б одній з декількох критеріїв: легка передача, тяжчий перебіг захворювання, зниження нейтралізації антитілами або зниження ефективності лікування і вакцинації.



В цей час проходять дослідження для встановлення, чи не відповідає цей варіант коронавірусу смертоносному сплеску пандемії в Індії, де вже не перший тиждень переповнені лікарні і крематорії.