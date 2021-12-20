ВООЗ: знайдений новий метод боротьби з коронавірусів

12:14 21 липень Київ, Україна

У ВООЗ заявили, що абсолютно неможливо контролювати епідемію коронавируса в будь-якій країні світу, якщо не знати про його локалізації.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адан Гебреісус заявив, що головний метод боротьби з коронавірусів - відстеження його поширення, а не карантин.

Він пояснив, що жодна країна в світі не може контролювати епідемію коронавируса, якщо не знає про його локалізації.

"Одним з ключових інструментів є визначення контактів. Жодна країна не може контролювати у себе епідемію, якщо вона не знає, де знаходиться вірус ... Звичайно ж, відстеження контактів - це не єдиний інструмент, але один з найважливіших ", - пояснив глава ВООЗ.

Він додав, що якщо в країні налагоджений механізм відстеження контактів, то це забезпечує можливість уникнути масштабного інфікування. У цьому аспекті він вважає мобільні додатки хорошим інструментом для відстеження.

Що стосується введення карантинних обмежень, а також повного локдауна, глава ВООЗ сказав, що такі методи дозволяють уповільнити темпи поширення вірусу, але не ліквідують його.

Гебреісус резюмував, що COVID-19 реально зупинити, навіть не маючи вакцини.