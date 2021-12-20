ВООЗ почне розслідування походження COVID-19

Два фахівця Всесвітньої організації охорони здоров'я, в рамках розслідування причин появи коронавируса, проведуть 2-х тижневу місію в Пекіні.
Двоє експертів в ході свого візиту повинні визначити "обсяг і сферу охоплення" роботи для наступного етапу місії, який буде безпосередньо націлений на встановлення обставин передачі вірусу від тварин до людини.
Двоє експертів в ході свого візиту повинні визначити "обсяг і сферу охоплення" роботи для наступного етапу місії, який буде безпосередньо націлений на встановлення обставин передачі вірусу від тварин до людини.
Про це повідомляє агентство Associated Press.
У лютому цього року Китай вже відвідала спеціальна делегація ВООЗ по коронавірус. Після цього візиту канадський лікар Брюс Ейлвард, який очолив команду, високо оцінив зусилля Китаю щодо стримування коронавируса і рівень відкритості в тому, що стосується обміну інформацією.
Напередодні глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейсус заявив, що всі приготування завершені і фахівці очікують першого підходящого рейсу, щоб відправитися в Китай. Він зазначив, що мета місії - розширити розуміння того, як вірус існував в тваринному носії, і як він зміг перекинутися на людську популяцію.
Коронавірус почав поширюватися в китайському місті Ухань (провінція Хубей). Більшість вчених вважають, що COVID-19 - вірус зоонозного походження. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей.
У лютому цього року Китай вже відвідала спеціальна делегація ВООЗ по коронавірус. Після цього візиту канадський лікар Брюс Ейлвард, який очолив команду, високо оцінив зусилля Китаю щодо стримування коронавируса і рівень відкритості в тому, що стосується обміну інформацією.
Напередодні глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейсус заявив, що всі приготування завершені і фахівці очікують першого підходящого рейсу, щоб відправитися в Китай. Він зазначив, що мета місії - розширити розуміння того, як вірус існував в тваринному носії, і як він зміг перекинутися на людську популяцію.
Коронавірус почав поширюватися в китайському місті Ухань (провінція Хубей). Більшість вчених вважають, що COVID-19 - вірус зоонозного походження. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі