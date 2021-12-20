ВООЗ: коронавірус передається по повітрю

Не можна виключати можливість передачі COVID-19 повітряним шляхом в громадських місцях, заявив представник ВООЗ Бенедетто Аллегранці на брифінгу в Женеві. Вірус поширюється не тільки через великі краплі при кашлі, чханні або спілкуванні, а й через найдрібніші частинки, які затримуються в повітрі усередині приміщень.

"Ми визнаємо, що в цій області з'являються нові докази, тому ми думаємо, що повинні бути відкритими для цих даних і зрозуміти їх значення", - сказала вона.

Аллегранці зазначила, що з'являються свідчення передачі коронавирусной інфекції по повітрю, проте їх необхідно інтерпретувати. Проте, не можна виключати можливість передачі повітряним шляхом в громадських місцях, особливо в дуже специфічних умовах: в переповнених, закритих, погано провітрюваних приміщеннях.

Раніше група з 239 вчених з 32 країн підписалася під відкритим зверненням, в якому стверджується, що Всесвітня організація охорони здоров'я применшує ризик поширення коронавирусной хвороби COVID-19 через повітря. Вчені закликали ВООЗ переглянути рекомендації щодо профілактики коронавируса.

Тим часом, на минулому тижні група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) вирушила до Китаю для з'ясування походження коронавируса COVID-19. За словами гендиректора організації, ця робота "призведе до розуміння того, як вірус почав поширення, і що ми можемо зробити для підготовки до спалахів хвороб в майбутньому".