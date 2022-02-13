ВООЗ фіксує світове зниження інфікування і смертності від COVID-19

09:40 21 травень Київ, Україна

Згідно з останнім тижневим звітом ВООЗ, інфікування і летальні випадки від ускладнень, викликаних коронавірусом - зменшилися. Однак медики і науковці почали фіксувати широку появу нових штамів вірусу, які на сьогодні мало вивчені.



У глобальному плані за минулий тиждень кількість нових випадків COVID-19 і смертей продовжило знижуватися: всього було зареєстровано понад 4,8 мільйона випадків зараження і щонайменше, 86 тисяч померлих, що відповідно на 12% і на 5% менше в порівнянні з попередньою тижнем.



Ситуація із захворюваністю в різних країнах дуже неоднорідна:



- зростання нових випадків COVID-19 в Західно-Тихоокеанському регіоні склало 4%,

- в той час, як в Європі спостерігається зниження на 26%,

- в східному Середземномор'ї - на 22%,

- в Південно-Східній Азії - на 12%,

- в Африці - на 4%,

- Північній і Південній Америці - на 3%.



Найнижчі показники смертності зафіксовано в Європі (16%) і східному Середземномор'ї (16%), найвищі - в Південно-Східній Азії (+7%).