Недільна статистика коронавірусу в Україні

10:45 16 серпня Київ, Україна

За неділю, 15 серпня, в Україні було виявлено 417 нових випадків зараження коронавірусом. За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку пандемії в країні було виявлено 2 266 329 випадків інфікування вірусом COVID-19.

При цьому одужали за добу 248 українців (всього - 2197075), а померли 14 хворих (всього - 53269). При цьому в лікарні з підтвердженим коронавірусом або підозрою на нього потрапили 433 особи.

Випадків в областях/імунізовані (2 доза):

Київ - 59/1342

Вінницька - 35/919

Волинська - 6/273

Дніпропетровська - 19/1657

Донецьк - 8/83

Житомирська - 17/320

Закарпатська - 1/332

Запорізька - 0/877

Івано-Франківська - 25/223

Київська - 17/1004

Кіровоградська - 1/563

Луганська - 7/222

Львівська - 14/753

Миколаївська - 12/581

Одеська - 47/3167

Полтавська - 7/1581

Рівненська - 5/622

Сумська - 32/62

Тернопільська - 25/1081

Харківська - 13/1056

Херсонська - 30/552

Хмельницька - 0/187

Черкаська - 6/726

Чернівецька - 28/408

Чернігівська - 3/802

Нагадаємо, що в Києві призупинять вакцинацію. У зв'язку зі святкуванням 30-ї річниці Незалежності України 23 та 24 серпня не працюватимуть Центри масової вакцинації.