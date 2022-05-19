Недільна статистика коронавірусу в Україні

За неділю, 15 серпня, в Україні було виявлено 417 нових випадків зараження коронавірусом. За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку пандемії в країні було виявлено 2 266 329 випадків інфікування вірусом COVID-19.
При цьому одужали за добу 248 українців (всього - 2197075), а померли 14 хворих (всього - 53269). При цьому в лікарні з підтвердженим коронавірусом або підозрою на нього потрапили 433 особи.
Випадків в областях/імунізовані (2 доза):
Київ - 59/1342
Вінницька - 35/919
Волинська - 6/273
Дніпропетровська - 19/1657
Донецьк - 8/83
Житомирська - 17/320
Закарпатська - 1/332
Запорізька - 0/877
Івано-Франківська - 25/223
Київська - 17/1004
Кіровоградська - 1/563
Луганська - 7/222
Львівська - 14/753
Миколаївська - 12/581
Одеська - 47/3167
Полтавська - 7/1581
Рівненська - 5/622
Сумська - 32/62
Тернопільська - 25/1081
Харківська - 13/1056
Херсонська - 30/552
Хмельницька - 0/187
Черкаська - 6/726
Чернівецька - 28/408
Чернігівська - 3/802
Нагадаємо, що в Києві призупинять вакцинацію. У зв'язку зі святкуванням 30-ї річниці Незалежності України 23 та 24 серпня не працюватимуть Центри масової вакцинації.
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