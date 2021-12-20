Хвиля пандемії в Європі свідчить про стійкий характер вірусу - експерти

16:28 15 листопад Київ, Україна

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за минулий тиждень у Європі зареєстрували майже 2 мільйони випадків зараження коронавірусом – це більше, ніж регіон переживав за тиждень від початку пандемії.

"Нова хвиля пандемії у Європі може стати попередженням про стійкий характер вірусу", - попереджають експерти.

Європейський регіон «повернувся до епіцентру пандемії», - цитує Американське видання NBC News директора Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров'я, доктора Ганса Клюге.



За даними Університету Джонса Хопкінса, рекордні щоденні зараження більш ніж у 50 000 випадків спостерігаються у Німеччині.



Бельгія через зростання нових випадків Ковід-19 відновила обмеження у зв'язку з пандемією. Зокрема, в країні знову вимагають носити маски в громадських місцях, а для входу в бари, ресторани та фітнес-клуби також потрібно пред'являти спеціальний документ, що свідчить про вакцинацію, негативний результат тесту або підтвердження того, що людина нещодавно одужала від хвороби.



Карантин принаймні на три тижні оголосили Нідерланди.



При цьому рівень смертності у Європі значно не зростає, експерти пов'язують це із вакцинацією частини населення.



Водночас, ситуацію в країнах Східної Європи експерти називають «справді катастрофічною» із захворюваннями та смертністю.



За даними Університету Джонса Хопкінса, за останні три тижні низка країн Східної Європи повідомила про рекордну кількість смертей на день від Ковід-19.



У Румунії – 591 особа, у Болгарії – 334, у Латвії – 64 особи.



В Україні новий рекорд смертності було зафіксовано 8 листопада. Лише за один день у країні померло 833 особи з ковідом, повідомляє Міністерство охорони здоров'я країни.



Високий рівень смертності у країнах Східної Європи експерти пов'язують із дуже низьким рівнем вакцинації населення у цих країнах.

«Це не через брак вакцин. Незважаючи на доступ до вакцин, цим країнам не вдалося переконати своє населення зробити щеплення", - заявив у коментарі для NBC News Том Венселріс, біолог і біологічний статист з Левенського Університету Бельгії.

Щонайменше кожен третій житель країн Східної Європи не довіряє охороні здоров'я, - такі дані опитування Європейської комісії наводить видання Reuters.



Європейські вчені та деякі американські погоджуються з тим, що тривожна ситуація з високою смертністю в Європі має стати «попередженням» для США, де низка штатів досі мають низький рівень вакцинації від Ковід-19.



Вчений Венселірс у коментарі NBC News підкреслив, що «переконати якнайбільше людей вакцинуватися має бути головним пріоритетом» урядів країн.