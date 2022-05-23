У всьому світі вже зафіксували 76,6 мільйона випадків коронавірусу

10:45 20 грудня Киев, Украина

Ніколи в історії людства не було такої пандемії, як пандемія коронавірусної інфекції, яка охопила сьогодні весь світ. Про розміри цієї пандемії красномовно свідчать дані статистики захворювань.

Незважаючи на всі досягнення сучасної медицини, на сьогодні, 20 грудня, в світі виявлено вже 76635408 випадків COVID-19, зокрема, 1692075 летальних. При цьому одужала 53758431 особа.

У той самий час найбільша кількість хворих на COVID-19 в США - там зафіксували 18078009 випадків. Кількість померлих досягла 323 404, а одужали 10545445 американців.

На другому місці в світі знаходиться Індія - там 10031659 інфікованих. З них 145513 померли, а 9580402 - одужали.

Трійку замикає Бразилія з 7213155 хворими, з яких 186 356 смерті і 6222764 одужання.

Нагадаємо, що раніше вчені назвали незвичайну здатність COVID-19. Відкриття може пояснити позитивні тести на коронавірусну інфекцію нового типу у перехворілих.

Також експерти ВООЗ розповіли про ризики заразитися коронавірусом через продукти. У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають малоймовірним зараження коронавірусом через продукти.