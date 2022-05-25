У всіх регіонах України посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів

18:20 19 серпня Киев, Украина

В Україні зберігається контрольована ситуація з коронавірусом, проте в деяких регіонах спостерігається тенденція зростання захворюваності, в зв'язку з цим органам місцевої влади доручено посилити протиепідемічні заходи.

Відповідний лист відправлений сьогодні головам обласних та Київської міської державних адміністрацій, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров'я, Національної поліції України, Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Зараз ситуація з коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і повинні розуміти, що не на часі розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне - пам'ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідеміологічного життя", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

МОЗ підкреслили, що в умовах пандемії громадяни повинні дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою уряду. Зокрема, носити маски в громадських будівлях і спорудах, в громадському транспорті, під час проведення масових заходів, дотримуватися фізичної дистанції, дотримуватися вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті, дотримуватися режиму самоізоляції особами, які підлягають самоізоляції.



У той самий час, як підкреслили в міністерстві, медичні працівники, які надають допомогу хворим на COVID-19, повинні виконувати вимоги галузевих стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)", які затверджені наказом МОЗ. Зокрема, виявляти нові випадки захворювань, доставляти осіб, які відповідають критеріям підозрілого випадку, на тестування на COVID-19, реєструвати і моніторити випадки інфікування та захворювання, здійснювати епідеміологічний нагляд і медичний супровід за особами, які перебувають на амбулаторно-поліклінічному лікуванні, і за особами, які були в тісному контакті з особою з підтвердженим випадком COVID-19 тощо.



Крім того, повинні бути оновлені маршрути щоденного забору і доставки зразків біологічного матеріалу з пунктів забору в лабораторії, які проводять дослідження на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції.