У Львівській області починають відкривати медустанови для другої хвилі коронавируса

Число хворих коронавірусів в Україні продовжує збільшуватися. За даними на сьогоднішній день, більше половини койко-місць вже зайняті пацієнтами. Крім цього, очікується друга хвиля COVID-19.

У зв'язку з цим МОЗ продовжує нарощувати потужності по боротьбі з коронавірусів, проте число хворих також продовжує рости.

У Львівській області завантаженість ліжок в лікарнях першої хвилі вже перевищує 50%, відкриваються медустанови другої хвилі для хворих коронавірусів. Про це на брифінгу в понеділок, 10 серпня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зростає кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації. Львівська область перейшла поріг 50% завантаженості ліжок медустанов першої хвилі. Ми почали відкривати лікарні другої хвилі", - сказав він.

Глава МОЗ також розповів, як посилилися потужності по боротьбі з COVID-19 в країні.

"Ми продовжуємо нарощувати потужності. Тестування збільшилася з 200 в день в квітні до понад 15 тисяч зараз. У лікарнях другої хвилі є 10,237 тисяч, з них 851 реанімаційних ліжок, 1,442 тисяч апаратів ШВЛ. Ми суттєво збільшили кількість апаратів ШВЛ, більше 800 додатково встановили. Збільшили кількість ліжок з киснем. Збільшуємо кількість закупівель засобів індивідуального захисту ", - сказав він.

Степанов повідомив, що крім закупівель на кошти з держбюджету, за програмою Світового банку спільно з Міністерством охорони здоров'я було куплено 1,2 млн тест-систем та обладнання для лабцентров.

Нагадаємо, за минулий добу в Україні зафіксували 1008 нових випадків коронавируса.

Також повідомлялося, що в Україні в 2,5 рази зросли темпи зараження COVID. МОЗ в черговий раз закликав українців ставитися до епідемії більш серйозно і дотримуватися карантину.