У Львівській області починають відкривати медустанови для другої хвилі коронавируса

Число хворих коронавірусів в Україні продовжує збільшуватися. За даними на сьогоднішній день, більше половини койко-місць вже зайняті пацієнтами. Крім цього, очікується друга хвиля COVID-19.
У зв'язку з цим МОЗ продовжує нарощувати потужності по боротьбі з коронавірусів, проте число хворих також продовжує рости.
У Львівській області завантаженість ліжок в лікарнях першої хвилі вже перевищує 50%, відкриваються медустанови другої хвилі для хворих коронавірусів. Про це на брифінгу в понеділок, 10 серпня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Глава МОЗ також розповів, як посилилися потужності по боротьбі з COVID-19 в країні.
Степанов повідомив, що крім закупівель на кошти з держбюджету, за програмою Світового банку спільно з Міністерством охорони здоров'я було куплено 1,2 млн тест-систем та обладнання для лабцентров.
Нагадаємо, за минулий добу в Україні зафіксували 1008 нових випадків коронавируса.
Також повідомлялося, що в Україні в 2,5 рази зросли темпи зараження COVID. МОЗ в черговий раз закликав українців ставитися до епідемії більш серйозно і дотримуватися карантину.
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