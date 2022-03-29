У Львові посилюють карантинні обмеження через Дельта-штам

У зв'язку з активним поширенням штаму Дельта, влада Львова прийняла рішення посилити карантин і збільшити кількість вакцинацій.
Про це в п'ятницю, 2 липня, сказав мер міста Андрій Садовий після засідання міської комісії ТЕБ та НС.
За його словами, влада активно моніторить ситуацію щодо COVID-19 і нового штаму Дельта.
На засіданні міської комісії також було прийнято рішення посилити (в розумних межах) дотримання карантинних заходів в закладах харчування, культури та інших і збільшити кількість вакцинацій від коронавірусу до 5 тисяч на день.
За даними міськради, станом на 2 липня у Львові та Львівській області підтверджено 137 503 випадки інфікування коронавірусом. Померли 3 653 людини.
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