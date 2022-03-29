У Львові посилюють карантинні обмеження через Дельта-штам

15:02 02 липня Київ, Україна

У зв'язку з активним поширенням штаму Дельта, влада Львова прийняла рішення посилити карантин і збільшити кількість вакцинацій.

Про це в п'ятницю, 2 липня, сказав мер міста Андрій Садовий після засідання міської комісії ТЕБ та НС.



За його словами, влада активно моніторить ситуацію щодо COVID-19 і нового штаму Дельта.

"Ситуація загострюється навіть в таких країнах, які активно займаються вакцинацією. Тому ми починаємо інтенсивну підготовку до цього нового штаму. На сьогодні ми маємо 2 тисячі ліжок в наших комунальних установах, які готові приймати хворих на коронавірус. Сьогодні ми вирішили підняти цю планку до 3 тисяч, в тому числі і в дитячій лікарні. Ми звернулися до глави МОЗ Віктора Ляшка, щоб він відновив "ковідні" пакети для медустанов, оскільки у нас зараз має його тільки лікарня "швидкої". А треба готуватися. Тому що через кілька тижнів ситуація може кардинально змінитися", - сказав Садовий.

На засіданні міської комісії також було прийнято рішення посилити (в розумних межах) дотримання карантинних заходів в закладах харчування, культури та інших і збільшити кількість вакцинацій від коронавірусу до 5 тисяч на день.



За даними міськради, станом на 2 липня у Львові та Львівській області підтверджено 137 503 випадки інфікування коронавірусом. Померли 3 653 людини.