У Львові від ускладнень коронавірусу померла завідувачка дитячого садка №163

13:41 31 серпень Київ, Україна

У неділю, 30 серпня, від ускладнень коронавірусу померла завідувачка львівського дитячого садка №163 на вул. Симоненка. Жінка перебувала на лікарняному з середини липня та не контактувала з жодним працівником чи відвідувачем садочка після відкриття.

Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.



"Ми закрили дитячі садки на карантин ще в березні. Відтоді по 16 липня включно вони не працювали. Завідувачка захворіла приблизно 10 липня, тому з того часу на роботу не виходила, в контакті ні з ким не перебувала (ані з працівниками, ані з дітьми). Весь цей час вона перебувала в лікарні", - розповіла в.о. начальника управління освіти ЛМР Леся Васюта.