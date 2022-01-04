У Франції виявили варіант коронавірусу, більш заразний, ніж Омікрон

19:44 04 січень Київ, Україна

У Марселі (Франція) вчені Інституту середземноморської інфекції (IHU) виявили у 12 людей новий штам коронавірусу, названий IHU.



За словами дослідників, новий штам має 46 мутацій – це більше, ніж у «Омікрону», що робить його стійкішим до вакцин.



12 жителів Марселя склали тести на визначення мутацій, пов'язаних з варіантами коронавірусу, що показали «нетипову комбінацію».



Вперше новий варіант коронавірусу, що був позначений як B.1.640.2, був виявлений у листопаді 2021 року у людини, яка повернулася з Камеруну. Чоловік вакцинувався за 3 дні до поїздки, а за день до діагнозу з'явилися легкі респіраторні симптоми. Поки що в інших країнах цей штам не виявлено, і він не позначений як досліджуваний варіант ВООЗ.



Нагадаємо, що зараз у світі активно поширюється виявлений у листопаді на півдні Африки штам коронавірусу «Омікрон», який має 32 мутації.. Завдяки такій кількості мутацій «Омікрон» поширюється дуже швидко, проте викликає більш легкі симптоми, ніж «Дельта». Відповідно, в останній тиждень 2021 року стався значний стрибок у кількості нових хворих (щодня – понад 1-1,5 млн), проте пропорційного збільшення кількості смертей, заподіяних коронавірусом, не спостерігається.