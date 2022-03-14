Влада Словенії оголосила про закінчення епідемії COVID-19 в країні

07:17 16 червня Київ, Україна

Чи можливо перемогти пандемію коронавірусу в окремо взятій країні - питання. І як довго триватиме ця перемога в умовах постійної міграції населення. Однак уряд Словенії заявив про те, що з середи, 16 червня, COVID-епідемія в країні формально закінчилася. Тим часом як заявив міністр Янез Поклукара, вакцинація населення і дія деяких обмежувальних заходів будуть продовжені.

За даними Міністерства охорони здоров'я Словенії, в двохмільйонній країні за останню добу виявлено всього 112 заражених коронавірусом, померли двоє хворих. Одну дозу різних вакцин західного виробництва отримали 769 248 жителів Словенії, повну імунізацію пройшли 551 906 повнолітніх громадян. У лікарнях перебуває 122 пацієнти, з яких 40 - у відділеннях інтенсивної терапії.

"Із завтрашнього дня в Словенії формально закінчена епідемія, але боротьба проти коронавірусу ще не завершена. Так, вакцинація залишається ключовим заходом контролю за епідемією. Майбутнє ЄС засноване на солідарності і співпраці при спільних цінностях і цілях вакцинації", - наводяться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я в Twitter слова міністра Янеза Поклукари.

У республіці зберігається вимога про носіння захисних масок в закритих просторах, а також обмеження щодо кількості присутніх в приміщеннях і вимоги щодо дотримання дистанції. Також діє список країн "червоної зони", який постійно оновлюється, після прибуття з яких необхідно проходити карантин.

Епідемія COVID-19 була після попереднього скасування знову офіційно проголошена на всій території Словенії 19 жовтня 2020 року.

Декількома днями раніше повідомлялося, що в ФРН продовжили режим епідемії до кінця вересня.