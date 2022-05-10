Віталій Кличко запевнив, що в Києві є логістична база для ковід-вакцини

КМДА готова провести необхідне перед початком вакцинації навчання для медперсоналу, а також закупити все необхідне обладнання для проведення вакцинації.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, в українській столиці є спеціалізоване комунальне підприємство, яке може забезпечити логістику транспортування і зберігання вакцини, а медустанови - саму процедуру вакцинації.
Кличко підкреслив, що за необхідності Київ готовий придбати додаткове обладнання і провести для медпрацівників навчання по вакцинації проти коронавірусу, тому коли вакцина з'явиться в Україні, столиця буде готова відразу почати вакцинацію.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі