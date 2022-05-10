Віталій Кличко запевнив, що в Києві є логістична база для ковід-вакцини

13:53 07 грудня Київ, Україна

КМДА готова провести необхідне перед початком вакцинації навчання для медперсоналу, а також закупити все необхідне обладнання для проведення вакцинації.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні всі країни борються зі стрімким поширенням вірусу. Зокрема, деякі держави для запобігання захворюванню незабаром почнуть вакцинацію громадян. Як нам відомо, вакцину від коронавірусу замовив і уряд України. Інформації про те, коли вона надійде і в якій кількості, ми поки не маємо, але готуємося до цього", - сказав Кличко.

За його словами, в українській столиці є спеціалізоване комунальне підприємство, яке може забезпечити логістику транспортування і зберігання вакцини, а медустанови - саму процедуру вакцинації.



Кличко підкреслив, що за необхідності Київ готовий придбати додаткове обладнання і провести для медпрацівників навчання по вакцинації проти коронавірусу, тому коли вакцина з'явиться в Україні, столиця буде готова відразу почати вакцинацію.