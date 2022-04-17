Вірусолог: симптоматика штаму Дельта зосереджена в шлунково-кишковому тракті

08:03 19 липня Київ, Україна

Симптоматика штаму Дельта змістилася з нюху і смаку на шлунково-кишковий тракт. Саме порушення роботи органів травлення є симптомами інфікування штамом Дельта.

Про це заявив російський вірусолог Сергій Нетесов.

"Сталося підвищення частки одних симптомів і зниження інших. Відзначають меншу кількість людей, у яких порушуються нюх і смак, частіше зустрічаються шлунково-кишкові симптоми", - відповів він на питання про те, чи спостерігаються нові симптоми захворювання у тих, що заразилися штамом Дельта.

За словами Нетесова, це обумовлено тим, що у вірусу "трохи змінилася будова рецептор-зв'язуючого домену S-білка, а з ним і специфічність щодо клітин, з якими він взаємодіє".



"Судячи з усього, він став краще з ними зв'язуватися. Такі клітини є і в легенях, і на стінках судин, і в кишківнику. Досить імовірно, що саме через це вийшов зсув симптомів", - додав він.



Вірусолог зазначив, що доведеним є той факт, що штам Дельта дійсно у великих кількостях і швидше розмножується в організмі тих, що заразилися.