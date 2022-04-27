Віктор Ляшко: з 1 вересня на коронавірус захворіли 24 496 вчителів

17:59 30 листопада Київ, Україна

Станом на ранок 30 листопада на самоізоляції знаходяться 7,8 тис. вчителів, це вдвічі більше ніж учнів.



Про це під час онлайн-брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Зараз в Україні на коронавірус хворіють 5 195 учнів. З 1 вересня захворіли майже 12 тис. учнів. Вчителів поки хворіє 9,6 тис., а з 1 вересня - 24 496 вчителів. На самоізоляції, через контакт з хворим, знаходяться більше ніж 121 тис. учнів і 7,8 тис. вчителів. Всього на самоізоляції - 4 741 клас", - зазначив Ляшко.

За словами головного санлікаря, дистанційно працює 591 школа.