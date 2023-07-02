Віктор Ляшко розповів про необхідні умови для виробництва вакцин в Україні

09:31 12 лютого Київ, Україна

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про умови, необхідні для відновлення фармацевтичного виробництва вакцин на території України.

"Ліцензійне виробництво. Сьогодні є програма уряду, яка знаходиться на затвердженні, про відновлення фармацевтичного виробництва в Україні. 100 млн в бюджеті передбачено на біокластер "Біобезпека", який передбачає відновлення власного виробництва вакцин, зокрема, методом локалізації", - пояснив він.

На уточнювальне запитання, чи можна купити ліцензію, наприклад, Pfizer, Ляшко відповів: "Не так-то просто, як вам здається. Сьогодні немає таких потужностей, які можуть запустити виробництво РНК-вакцини методом локалізації та синтезу".

"100 млн це для запуску. Ми не запустимо високотехнологічний продукт з нуля. Це треба розуміти і говорити це людям. Нам треба запустити процес виробництва. У нас немає виробництва ванкцини проти туляремії, у нас немає сироваток проти дифтерії тощо. Це те, що ми можемо запустити", - зазначив головний санітарний лікар.

Напередодні Ляшко повідомив, що першою в Україні може бути доставлена вакцина розробки AstraZeneca. Її закупили за бюджетні гроші.

Міністерство охорони здоров'я планує забезпечити доступ до вакцини від коронавірусу для всіх громадян до кінця 2021 року. Він повинен бути безкоштовним.