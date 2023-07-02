Віктор Ляшко розповів про необхідні умови для виробництва вакцин в Україні

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про умови, необхідні для відновлення фармацевтичного виробництва вакцин на території України.
На уточнювальне запитання, чи можна купити ліцензію, наприклад, Pfizer, Ляшко відповів: "Не так-то просто, як вам здається. Сьогодні немає таких потужностей, які можуть запустити виробництво РНК-вакцини методом локалізації та синтезу".
Напередодні Ляшко повідомив, що першою в Україні може бути доставлена вакцина розробки AstraZeneca. Її закупили за бюджетні гроші.
Міністерство охорони здоров'я планує забезпечити доступ до вакцини від коронавірусу для всіх громадян до кінця 2021 року. Він повинен бути безкоштовним.
Міністерство охорони здоров'я планує забезпечити доступ до вакцини від коронавірусу для всіх громадян до кінця 2021 року. Він повинен бути безкоштовним.
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