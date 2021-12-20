В'їзд в Нью-Йорк тільки після тесту на COVID-19

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо розповів журналістам про нові правила в'їзду на територію міста Нью-Йорк. Тепер на всіх в'їздах в місто будуть створені пункти перевірки на захворюваність коронавірусів, щоб скоротити кількість заражених приїжджих.

"Ми не хочемо карати людей. Ми лише хочемо, щоб в'їжджають в місто дотримувалися діючі у нас правила. Ситуація з коронавірусів не вселяє оптимізму, і тому ми зобов'язані вживати необхідних заходів ", - заявив мер.

За його словами, хворі будуть зобов'язані пройти 14-денний карантин. Порушники цього правила піддадуться штрафу в розмірі до десяти тисяч доларів.

Уточнюється, що контроль за в'їздом в місто через мости, тунелі, аеропорти і залізничні станції будуть співробітники апарату шерифа. Вони будуть вибірково зупиняти автотранспорт для перевірки.

Також моніторити ситуацію будуть співробітники створеної за вказівкою мера ще в квітні групи з тестування та відстежування поширення коронавируса. Керівник цієї групи Тед Лонг зазначив, що приблизно кожен п'ятий новий випадок коронавируса в місті виявляється у людей, які прибули з інших штатів.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральних і місцевих властей, в США було зафіксовано понад 4,77 млн випадків зараження коронавірусів, померли понад 156,9 тис. Осіб.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу в світі виявили 255 тисяч хворих коронавирусной хворобою COVID-19, що на 55 тисяч більше, ніж днем раніше.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, імунітет до Коронавіруси має 10% людей, що дуже мало для появи колективного імунітету.