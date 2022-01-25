Великобританія скасовує вимоги до дорожніх тестів для вакцинованих

06:04 25 січень Київ, Україна

Британський уряд оголосив у понеділок, що він скасовує вимоги до тестування на коронавірус для вакцинованих людей, які прибувають до Великобританії, і туристична індустрія сприйняла цю новину як великий крок до нормального життя.



Прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що для того, «щоб показати, що Великобританія відкрита для бізнесу, відкрита для мандрівників, ви побачите зміни, щоб людям, які прибувають, більше не потрібно було здавати аналізи, якщо вони були вакциновані двічі».



Міністр транспорту Грант Шаппс сказав, що зміна набуде чинності 11 лютого, що співпаде з проміжними канікулами для багатьох школярів.



"Прикордонне тестування вакцинованих мандрівників зжило себе", - сказав Шаппс. "Сьогодні ми звільняємо Британію".



Туристичні фірми, які постраждали від пандемічних обмежень, вітали цей крок, який робить Великобританію однією з найвідкритіших країн світу для міжнародних поїздок.



В цей час мандрівники, які отримали як мінімум дві дози вакцини, повинні пройти експрес-тест на коронавірус протягом двох днів після прибуття до Великобританії. Ті, хто не вакцинований, стикаються із суворішими правилами тестування та карантину.



Великобританія також пом'якшує правила для нещеплених, які повинні будуть пройти тести на коронавірус до і після поїздки до Великобританії, але більше не будуть піддаватися карантину.



Оголошення у понеділок стосується Англії. Інші частини Великобританії - Шотландія, Уельс і Північна Ірландія встановлюють свою власну політику у сфері охорони здоров'я, але загалом приймають такі самі правила поїздок, як і Англія.



Випадки коронавірусу у Великій Британії різко зросли в грудні через варіант Омікрон, хоча кількість госпіталізацій і смертей залишилася набагато нижчою за попередні піки пандемії.



У Британії від пандемії померло понад 154 000 осіб, що є другим за величиною показником у Європі після Росії.



Консервативний уряд Джонсона на цьому тижні також скасовує вимоги про носіння масок та інші обмеження та покладається на вакцинацію та широкомасштабне тестування, щоб тримати вірус під контролем.



У Великій Британії зареєстровано понад 150 000 смертей від коронавірусу, що є найвищим показником у Європі після Росії.