Великобританія та Норвегія скасуавали карантин для невакцинованих від COVID-19 туристів

Великобританія та Норвегія скасували обов'язковий карантин для невакцинованих від COVID-19 туристів, які прибувають у ці країни, повідомляють їхні урядові портали.
Великобританія
Британія скасовує обов'язкові ПЛР-тести для вакцинованих мандрівників, які з 11 лютого 2022 р. мають заповнити лише спрощену анкету. Зокрема, там потрібно вказати дані про щеплення проти COVID-19, історію поїздок та залишити контактні дані.
Невакциновані туристи або люди, щеплені вакциною, яку не визнає ВООЗ, мають пройти тест на коронавірус на другий день прибуття до Великобританії, а також перед від'їздом із країни.
Люди до 18 років також не повинні давати результатів COVID-тестів. Однак у разі виявлення коронавірусу все ж таки потрібно буде самоізолюватися.
Норвегія
Норвегія з 26 січня 2022 року також скасовує карантин для нещеплених туристів або людей, вакцинованих препаратами, які не схвалили у ВООЗ. Проте всі туристи, які в'їжджають на територію Норвегії, мають надати довідку про негативний ПЛР-тест, а також заповнити реєстраційну анкету.
Після прибуття необхідно пройти ще одне тестування COVID. У разі виявлення захворювання туристу потрібно буде піти на самоізоляцію.
Великобританія
Британія скасовує обов'язкові ПЛР-тести для вакцинованих мандрівників, які з 11 лютого 2022 р. мають заповнити лише спрощену анкету. Зокрема, там потрібно вказати дані про щеплення проти COVID-19, історію поїздок та залишити контактні дані.
Невакциновані туристи або люди, щеплені вакциною, яку не визнає ВООЗ, мають пройти тест на коронавірус на другий день прибуття до Великобританії, а також перед від'їздом із країни.
Люди до 18 років також не повинні давати результатів COVID-тестів. Однак у разі виявлення коронавірусу все ж таки потрібно буде самоізолюватися.
Норвегія
Норвегія з 26 січня 2022 року також скасовує карантин для нещеплених туристів або людей, вакцинованих препаратами, які не схвалили у ВООЗ. Проте всі туристи, які в'їжджають на територію Норвегії, мають надати довідку про негативний ПЛР-тест, а також заповнити реєстраційну анкету.
Після прибуття необхідно пройти ще одне тестування COVID. У разі виявлення захворювання туристу потрібно буде піти на самоізоляцію.
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