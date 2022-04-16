Вчора в Україні коронавірусом заразилися 229 осіб

08:48 18 липня Київ, Україна

Минулої суботи коронавірусом інфікувалися 229 осіб, серед них 27 дітей - це більше ніж 10%, і 4 медпрацівники.





"Також за минулу добу: госпіталізовані - 382 людини, летальних випадків - 8, одужали - 241 людина", - йдеться в повідомленні.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській області (50), Києві (43), Одеській області (35), Вінницькій області (19) та Київській області (17).



При цьому на Закарпатті та в Чернігівській області не виявили нових випадків інфекції.



Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 244 49 людей, одужали 2 181 198 людей, летальних випадків - 52 726.



Ситуація з COVID-19 за добу в регіонах:



м. Київ - 43 випадки;

Вінницька

Волинська область - 4 випадки;

Дніпропетровська область - 50 випадків;

Донецька область - 13 випадків;

Житомирська область - 11 випадків;

Закарпатська область - 0 випадків;

Запорізька область - 10 випадків;

Івано-Франківська область - 6 випадків;

Київська область - 17 випадків;

Кіровоградська область - 2 випадки;

Луганська область - 1 випадок;

Львівська область - 8 випадків;

Миколаївська область - 9 випадків;

Одеська область - 35 випадків;

Полтавська область - 6 випадків;

Рівненська область - 3 випадки;

Сумська область - 17 випадків;

Тернопільська область - 1 випадок;

Харківська область - 11 випадків;

Херсонська область - 15 випадків;

Хмельницька область - 5 випадків;

Черкаська область - 8 випадків;

Чернівецька область - 5 випадків;

Чернігівська область - 0 випадків. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 18 липня."Також за минулу добу: госпіталізовані - 382 людини, летальних випадків - 8, одужали - 241 людина", - йдеться в повідомленні.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській області (50), Києві (43), Одеській області (35), Вінницькій області (19) та Київській області (17).При цьому на Закарпатті та в Чернігівській області не виявили нових випадків інфекції.Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 244 49 людей, одужали 2 181 198 людей, летальних випадків - 52 726.м. Київ - 43 випадки;Вінницька область - 19 випадків;Волинська область - 4 випадки;Дніпропетровська область - 50 випадків;Донецька область - 13 випадків;Житомирська область - 11 випадків;Закарпатська область - 0 випадків;Запорізька область - 10 випадків;Івано-Франківська область - 6 випадків;Київська область - 17 випадків;Кіровоградська область - 2 випадки;Луганська область - 1 випадок;Львівська область - 8 випадків;Миколаївська область - 9 випадків;Одеська область - 35 випадків;Полтавська область - 6 випадків;Рівненська область - 3 випадки;Сумська область - 17 випадків;Тернопільська область - 1 випадок;Харківська область - 11 випадків;Херсонська область - 15 випадків;Хмельницька область - 5 випадків;Черкаська область - 8 випадків;Чернівецька область - 5 випадків;Чернігівська область - 0 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.



В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. Зараз усі регіони знаходяться в зеленій зоні.