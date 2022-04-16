Вчора в Україні коронавірусом заразилися 229 осіб

Минулої суботи коронавірусом інфікувалися 229 осіб, серед них 27 дітей - це більше ніж 10%, і 4 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 18 липня.
"Також за минулу добу: госпіталізовані - 382 людини, летальних випадків - 8, одужали - 241 людина", - йдеться в повідомленні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській області (50), Києві (43), Одеській області (35), Вінницькій області (19) та Київській області (17).
При цьому на Закарпатті та в Чернігівській області не виявили нових випадків інфекції.
Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 244 49 людей, одужали 2 181 198 людей, летальних випадків - 52 726.
Ситуація з COVID-19 за добу в регіонах:
м. Київ - 43 випадки;
Вінницька область - 19 випадків;
Волинська область - 4 випадки;
Дніпропетровська область - 50 випадків;
Донецька область - 13 випадків;
Житомирська область - 11 випадків;
Закарпатська область - 0 випадків;
Запорізька область - 10 випадків;
Івано-Франківська область - 6 випадків;
Київська область - 17 випадків;
Кіровоградська область - 2 випадки;
Луганська область - 1 випадок;
Львівська область - 8 випадків;
Миколаївська область - 9 випадків;
Одеська область - 35 випадків;
Полтавська область - 6 випадків;
Рівненська область - 3 випадки;
Сумська область - 17 випадків;
Тернопільська область - 1 випадок;
Харківська область - 11 випадків;
Херсонська область - 15 випадків;
Хмельницька область - 5 випадків;
Черкаська область - 8 випадків;
Чернівецька область - 5 випадків;
Чернігівська область - 0 випадків.
"Також за минулу добу: госпіталізовані - 382 людини, летальних випадків - 8, одужали - 241 людина", - йдеться в повідомленні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській області (50), Києві (43), Одеській області (35), Вінницькій області (19) та Київській області (17).
При цьому на Закарпатті та в Чернігівській області не виявили нових випадків інфекції.
Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 244 49 людей, одужали 2 181 198 людей, летальних випадків - 52 726.
Ситуація з COVID-19 за добу в регіонах:
м. Київ - 43 випадки;
Вінницька область - 19 випадків;
Волинська область - 4 випадки;
Дніпропетровська область - 50 випадків;
Донецька область - 13 випадків;
Житомирська область - 11 випадків;
Закарпатська область - 0 випадків;
Запорізька область - 10 випадків;
Івано-Франківська область - 6 випадків;
Київська область - 17 випадків;
Кіровоградська область - 2 випадки;
Луганська область - 1 випадок;
Львівська область - 8 випадків;
Миколаївська область - 9 випадків;
Одеська область - 35 випадків;
Полтавська область - 6 випадків;
Рівненська область - 3 випадки;
Сумська область - 17 випадків;
Тернопільська область - 1 випадок;
Харківська область - 11 випадків;
Херсонська область - 15 випадків;
Хмельницька область - 5 випадків;
Черкаська область - 8 випадків;
Чернівецька область - 5 випадків;
Чернігівська область - 0 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. Зараз усі регіони знаходяться в зеленій зоні.
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