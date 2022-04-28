Вчора в світі від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 10 135 осіб

10:27 29 липня Київ, Україна





Також в світі зафіксовано 196,710,185 випадків інфікування, з них 659 109 тільки за минулу добу.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 203 695 осіб, з них 10 135 за минулу добу. Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , за вчорашню добу в світі зафіксовано 10 135 смертей, викликаних коронавірусом.Також в світі зафіксовано 196,710,185 випадків інфікування, з них 659 109 тільки за минулу добу.Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 203 695 осіб, з них 10 135 за минулу добу.





Побороли хворобу і вилікувалися 178,1 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.





Україна знаходиться на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 72-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 15, по летальних випадках - 51-у і 8-у позицію відповідно.