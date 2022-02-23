Варіант Омікрону не більш небезпечний, ніж вихідний штам: ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що варіант BA.2 штаму коронавірусу Omicron не більш небезпечний, ніж вихідний.
Ґрунтуючись на вибірці людей з різних країн, «ми не бачимо різниці у тяжкості BA.1 порівняно з BA.2», - заявила Марія Ван Керхове, високопосадовець ВООЗ.
«Таким чином, це аналогічний рівень серйозності, оскільки він пов'язаний із ризиком госпіталізації. І це дійсно важливо, тому що у багатьох країнах вони мають значний обсяг обігу як BA.1, так і BA.2», — сказала вона.
Ван Керхове, яка очолює технічну частину групи ВООЗ з реагування на Covid-19, повідомила висновки комітету експертів, які відстежують еволюцію вірусу.
Їхні висновки стануть полегшенням для таких країн, як Данія, де варіант Omicron BA.2 дуже поширений.
У заяві ВООЗ сказано, що початкові дані свідчать про те, що новий варіант BA2 "представляється більш трансмісивним, ніж BA.1", і що продовжуються подальші дослідження, щоб з'ясувати, чому це так.
"Однак, як повідомляється, глобальне поширення всіх варіантів скорочується", - додала вона.
Згідно з підрахунками, складеними у вівторок на основі офіційних джерел, коронавірус забрав життя понад 5,8 мільйона людей у всьому світі.
Зважаючи на підвищену смертність, пов'язану з Covid-19, за оцінками ВООЗ, реальна кількість загиблих може бути вдвічі-втричі вищою.
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