Вакцина Johnson & Johnson від COVID: названа ціна

13:03 20 листопада Київ, Україна

Фармакологічна компанія Janssen американської корпорації Johnson & Johnson планує до 2021 року випустити вакцину від коронавірусу, попередня ціна, озвучена компанією - 10 доларів.

Заступник глави виконавчого комітету Johnson & Johnson Хоакін Дуато заявив, що вакцина від коронавірусу буде доступною протягом наступних шести місяців.

"Ми будемо прагнути гарантувати доступ до вакцини на всіх територіях, ціна не буде більше ніж 10 доларів за вакцину", - уточнив він.

Іспанське агентство з контролю за лікарськими засобами та медичними виробами раніше дозволило проведення третього етапу клінічних випробувань в країні вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson.



Крім Іспанії випробування препарату будуть проведені у восьми країнах.



Johnson & Johnson планує виробити більше як 1 млрд доз вакцини від коронавірусу до кінця 2021 року.