Вакцина Johnson & Johnson від COVID: названа ціна

Фармакологічна компанія Janssen американської корпорації Johnson & Johnson планує до 2021 року випустити вакцину від коронавірусу, попередня ціна, озвучена компанією - 10 доларів.
Заступник глави виконавчого комітету Johnson & Johnson Хоакін Дуато заявив, що вакцина від коронавірусу буде доступною протягом наступних шести місяців.
Іспанське агентство з контролю за лікарськими засобами та медичними виробами раніше дозволило проведення третього етапу клінічних випробувань в країні вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson.
Крім Іспанії випробування препарату будуть проведені у восьми країнах.
Johnson & Johnson планує виробити більше як 1 млрд доз вакцини від коронавірусу до кінця 2021 року.
Крім Іспанії випробування препарату будуть проведені у восьми країнах.
Johnson & Johnson планує виробити більше як 1 млрд доз вакцини від коронавірусу до кінця 2021 року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі