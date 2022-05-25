"Вакциновані і відкриті": МОЗ оголосив конкурс серед шкіл

17:35 20 серпня Київ, Україна

МОЗ запропонував школам , в яких 80% працівників уже отримали щеплення від коронавірусу, взяти участь в конкурсі "Вакциновані і відкриті".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці міністерства.



Відзначається, що будуть розіграні три набори, в яких по 10 комп'ютерів, 10 гарнітур і 10 роутерів для кожної школи-переможниці. А також ще 15 наборів - по 10 гарнітур і роутеру.



Дедлайн - 23:59 29 вересня 2021.



Результати конкурсу будуть оголошені на День вчителя 3 жовтня.