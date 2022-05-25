"Вакциновані і відкриті": МОЗ оголосив конкурс серед шкіл

17:35 20 серпня Київ, Україна

МОЗ запропонував школам, в яких 80% працівників уже отримали щеплення від коронавірусу, взяти участь в конкурсі "Вакциновані і відкриті".
 
Про це повідомляється на Facebook-сторінці міністерства.

Відзначається, що будуть розіграні три набори, в яких по 10 комп'ютерів, 10 гарнітур і 10 роутерів для кожної школи-переможниці. А також ще 15 наборів - по 10 гарнітур і роутеру.

Дедлайн - 23:59 29 вересня 2021.

Результати конкурсу будуть оголошені на День вчителя 3 жовтня.