"Вакциновані і відкриті": МОЗ оголосив конкурс серед шкіл

МОЗ запропонував школам, в яких 80% працівників уже отримали щеплення від коронавірусу, взяти участь в конкурсі "Вакциновані і відкриті".
Про це повідомляється на Facebook-сторінці міністерства.
Відзначається, що будуть розіграні три набори, в яких по 10 комп'ютерів, 10 гарнітур і 10 роутерів для кожної школи-переможниці. А також ще 15 наборів - по 10 гарнітур і роутеру.
Дедлайн - 23:59 29 вересня 2021.
Результати конкурсу будуть оголошені на День вчителя 3 жовтня.
Відзначається, що будуть розіграні три набори, в яких по 10 комп'ютерів, 10 гарнітур і 10 роутерів для кожної школи-переможниці. А також ще 15 наборів - по 10 гарнітур і роутеру.
Дедлайн - 23:59 29 вересня 2021.
Результати конкурсу будуть оголошені на День вчителя 3 жовтня.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі