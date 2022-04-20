COVID-вакцинація: за минулу добу в Україні зробили більше ніж 120 тис щеплень

11:03 22 липня Київ, Україна

Україна відновила рекорд з COVID-вакцинації, так, за минулу добу зробили 120 090 щеплень, найбільше щеплень зробили вакциною компанії Pfizer.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в четвер, 22 липня.

Зазначено, що першу дозу отримали 65 522 осіб, а повністю імунізовані - 54 568 українців.



Напередодні в країні працювали 655 мобільних бригад, 2 280 пунктів щеплення і 127 центрів вакцинації.



Більшість щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 45 338. Менше використовувалися вакцини Sinovac Biotech - 38 836, AstraZeneca - 24 474 і Moderna - 11 442.

C початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 843 899 осіб, з них отримали 1 дозу - 2 843 897 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 1 555 859 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4 399 756 щеплень.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):



Київ - 14158

Вінницька обл - 2167

Волинська обл - 1297

Дніпропетровська обл - 3126

Донецька обл - 2030

Житомирська обл - 1599

Закарпатська обл - 2279

Запорізька обл - 1970

Івано-Франківська обл - 749

Київська обл - 3895

Кіровоградська обл - 1339

Луганська обл - 635

Львівська обл - 3589

Миколаївська обл - 2297

Одеська обл - 3590

Полтавська обл - 3745

Рівненська обл - 1125

Сумська обл - 1888

Тернопільська обл - 798

Харківська обл - 3470

Херсонська обл - 1302

Хмельницька обл - 1250

Черкаська обл - 2781

Чернівецька обл - 2004

Чернігівська обл - 2439