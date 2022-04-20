COVID-вакцинація: за минулу добу в Україні зробили більше ніж 120 тис щеплень

Україна відновила рекорд з COVID-вакцинації, так, за минулу добу зробили 120 090 щеплень, найбільше щеплень зробили вакциною компанії Pfizer.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в четвер, 22 липня.
Зазначено, що першу дозу отримали 65 522 осіб, а повністю імунізовані - 54 568 українців.
Напередодні в країні працювали 655 мобільних бригад, 2 280 пунктів щеплення і 127 центрів вакцинації.
Більшість щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 45 338. Менше використовувалися вакцини Sinovac Biotech - 38 836, AstraZeneca - 24 474 і Moderna - 11 442.
Напередодні в країні працювали 655 мобільних бригад, 2 280 пунктів щеплення і 127 центрів вакцинації.
Більшість щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 45 338. Менше використовувалися вакцини Sinovac Biotech - 38 836, AstraZeneca - 24 474 і Moderna - 11 442.
C початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 843 899 осіб, з них отримали 1 дозу - 2 843 897 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 1 555 859 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4 399 756 щеплень.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
Київ - 14158
Вінницька обл - 2167
Волинська обл - 1297
Дніпропетровська обл - 3126
Донецька обл - 2030
Житомирська обл - 1599
Закарпатська обл - 2279
Запорізька обл - 1970
Івано-Франківська обл - 749
Київська обл - 3895
Кіровоградська обл - 1339
Луганська обл - 635
Львівська обл - 3589
Миколаївська обл - 2297
Одеська обл - 3590
Полтавська обл - 3745
Рівненська обл - 1125
Сумська обл - 1888
Тернопільська обл - 798
Харківська обл - 3470
Херсонська обл - 1302
Хмельницька обл - 1250
Черкаська обл - 2781
Чернівецька обл - 2004
Чернігівська обл - 2439
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