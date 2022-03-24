Вакцинація в Україні помітно знизила темпи

11:16 28 червня Київ, Україна

За минулу добу в Україні вакциновано 18631 особа. Цей показник майже вдвічі нижчий за попередній, коли медики прищепили понад 43 000 осіб.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я в понеділок, 28 червня.



Так, за добу одну дозу отримали 11 041 особа, повністю імунізовані - 7 590 осіб.



Протягом доби працювали 123 мобільні бригади, 241 пункт щеплення; і 83 центри вакцинації.



З початку кампанії з вакцинації щеплено 1 904 880 осіб, з них отримали першу дозу - 1 904 878 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози - 579 888 осіб (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 484 766 щеплень.



У список очікування вакцинації від COVID-19 записалися 749 035 осіб.