Вакцинація в Україні зростає: за добу щеплено більше ніж 50 тисяч осіб

09:56 15 червня Київ, Україна

Український МОЗ, схоже, не на жарт взявся за виконання програми вакцинації населення. Так, за повідомленням пресслужби міністерства, за понеділок, 14 червня, COVID-вакциною були щеплені 50 057 українців. Одну дозу отримали 28 100 осіб, повністю імунізовані 21 957 осіб.

Відзначається, що протягом доби працювали 448 мобільних бригад і 755 пунктів вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 1 768 556 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 507 801 особа, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 260 755 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 768 556 щеплень.

Станом на 15 червня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 692 404 особи.

Як повідомлялося, за попередню добу в Україні від коронавірусної інфекції вакциновані 22 219 осіб. А на вихідних щеплення отримали 31 тисяча українців.