Вакцинація в Україні нарощує темпи

11:33 18 червня Київ, Україна

З початку прищеплювальної кампанії вакциновано 1 652 055 осіб, за минулу добу щеплення від коронавірусної інфекції отримали 81 713 осіб.

Про це в п'ятницю, 18 червня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



Відзначається, що одну дозу отримали 57 970 осіб, повністю імунізовані 23 743 особи.





Протягом доби працювали 618 мобільних бригад і 964 пункти вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 652 055 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 652 053 людини, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 337 345 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 989 398 щеплень.