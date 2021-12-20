Вакцинація в Україні: на ранок 29 березня в Україні щеплено 198 464 особи

За минулу добу в Україні мобільними бригадами і пунктами вакцинації щеплено більше ніж 1 500 осіб.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За даними міністра, щеплення проводилися 51 мобільною бригадою з імунізації і 72 пунктами вакцинації.
"Станом на 28 березня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 364 104 особи", - додав Степанов.
"Станом на 28 березня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 364 104 особи", - додав Степанов.
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