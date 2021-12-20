Вакцинація в Україні: на ранок 29 березня в Україні щеплено 198 464 особи

12:53 29 березень Київ, Україна



Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я За минулу добу в Україні мобільними бригадами і пунктами вакцинації щеплено більше ніж 1 500 осіб.Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов

"1 585 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 28 березня 2021 в Україні. 198 465 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 198 464 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина", - розповів Степанов.

За даними міністра, щеплення проводилися 51 мобільною бригадою з імунізації і 72 пунктами вакцинації.



"Станом на 28 березня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 364 104 особи", - додав Степанов.