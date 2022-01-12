COVID-вакцинація зменшує передачу вірусу

18:14 28 квітень Київ, Україна

Вакцинація знижує ризик розвитку симптомів коронавірусу при інфікуванні на 60-65%, а також робить щеплених менше "заразними" для навколишніх.



Про це свідчать дані дослідження Служби громадського здоров'я Англії (PHE).



У дослідженні говориться, що люди, які прищеплювалися однієї дозою вакцини Pfizer або AstraZeneca і через три тижні захворіли на коронавірус, на 38-49% менше передавали вірус в межах своєї сім'ї, ніж невакциновані.



Також через чотири тижні у щеплених будь-якою з вакцин британців на 60-65% знижувався ризик розвитку симптомів захворювання в разі зараження коронавірусом.

"Ми вже знаємо, що вакцини рятують життя, а це дослідження надає найповніші "живі" дані, що показують зменшення передачі вірусу", - зазначив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок.

У дослідженні взяли участь більше ніж 57 тис. людей з 24 тис. сімей, в яких спостерігали лабораторно підтверджені випадки захворювання COVID-19 після вакцинації.



Як повідомлялося, за останні кілька місяців успішна кампанія по вакцинації в Британії, яка охопила більше половини дорослого населення, і жорсткі обмежувальні заходи дозволили зменшити кількість смертей більш ніж на 95%, а випадків захворювання - на більш ніж 90% від пікових значень січня.