Вакцина від Omicron може отримати схвалення за чотири місяці: наглядовий орган ЄС (ЕМА)

09:07 01 грудень Київ, Україна

Вакцини, спеціально адаптовані для нового варіанта коронавірусу Omicron , можуть бути схвалені через три-чотири місяці, якщо вони знадобляться, заявила у вівторок глава регулятора ЄС.



Однак рішення про те, чи потрібні нові щеплення, мають приймати інші органи, сказала виконавча директорка Європейського агентства з лікарських засобів Емер Кук.



"Якщо виникне потреба змінити наявні вакцини, ми зможемо отримати схвалення цих вакцин протягом трьох-чотирьох місяців", - сказала Кук комітету Європейського парламенту.



Moderna вже повідомила, що працює над вакциною, специфічною для Omicron, як і її американський конкурент Pfizer.



Кук сказала, що регулюючі органи ЄС «ще не знають», чи залишаться вакцини, що діють, ефективними проти Omicron - на те, щоб з'ясувати це, за її словами, потрібно близько двох тижнів - чи потрібні нові.



«Спочатку необхідно ухвалити рішення, чи це необхідно, а це рішення не приймає Європейське агентство з лікарських засобів», - сказала Кук.



На цей момент агентство схвалило чотири вакцини для використання для дорослих у ЄС: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.



За словами Кук, рішення щодо п'ятої від американської компанії Novavax очікується "протягом кількох тижнів".