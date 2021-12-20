Вакцина від Omicron може отримати схвалення за чотири місяці: наглядовий орган ЄС (ЕМА)

Вакцини, спеціально адаптовані для нового варіанта коронавірусу Omicron, можуть бути схвалені через три-чотири місяці, якщо вони знадобляться, заявила у вівторок глава регулятора ЄС.
Однак рішення про те, чи потрібні нові щеплення, мають приймати інші органи, сказала виконавча директорка Європейського агентства з лікарських засобів Емер Кук.
"Якщо виникне потреба змінити наявні вакцини, ми зможемо отримати схвалення цих вакцин протягом трьох-чотирьох місяців", - сказала Кук комітету Європейського парламенту.
Moderna вже повідомила, що працює над вакциною, специфічною для Omicron, як і її американський конкурент Pfizer.
Кук сказала, що регулюючі органи ЄС «ще не знають», чи залишаться вакцини, що діють, ефективними проти Omicron - на те, щоб з'ясувати це, за її словами, потрібно близько двох тижнів - чи потрібні нові.
«Спочатку необхідно ухвалити рішення, чи це необхідно, а це рішення не приймає Європейське агентство з лікарських засобів», - сказала Кук.
На цей момент агентство схвалило чотири вакцини для використання для дорослих у ЄС: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
За словами Кук, рішення щодо п'ятої від американської компанії Novavax очікується "протягом кількох тижнів".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі