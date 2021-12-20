Вакцина Pfizer клінічно довела свою 100% ефективність серед підлітків

Керівництво компанії Pfizer запевнило, що їхня ковід-вакцина показала 100% ефективність для підлітків у віці від 12 до 15 років.
Відповідну заяву компанії публікує CNBC.
Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив про плани представити нові дані про вакцину, яка розроблена в партнерстві з німецьким виробником препаратів BioNTech, "як можна швидше". Він висловив надію, що діти в цій віковій групі зможуть отримати щеплення до початку нового навчального року.
"Ми виступаємо за якнайшвидше розширення дозволу нашої вакцини для використання в молодших групах населення", - сказав Бурла.
У дослідженні взяли участь 2260 учасників в США. У групі з плацебо зафіксували 18 підтверджених інфекцій Covid-19, а в групі, яка отримувала вакцину, не підтвердили зараження, повідомила компанія. Отже, визнана ефективність вакцини на 100%. У компанії відзначають, що вакцина добре переносилася, а побічні ефекти, як правило, відповідали тим, що спостерігаються у дорослих.
Pfizer також заявила, що вакцина викликала "стійку" реакцію антитіл у дітей, що перевищувало реакцію у вакцинованих у віці від 16 до 25 років.
Вакцина Pfizer вже дозволена для використання в США людям від 16 років.
Відповідну заяву компанії публікує CNBC.
Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив про плани представити нові дані про вакцину, яка розроблена в партнерстві з німецьким виробником препаратів BioNTech, "як можна швидше". Він висловив надію, що діти в цій віковій групі зможуть отримати щеплення до початку нового навчального року.
"Ми виступаємо за якнайшвидше розширення дозволу нашої вакцини для використання в молодших групах населення", - сказав Бурла.
У дослідженні взяли участь 2260 учасників в США. У групі з плацебо зафіксували 18 підтверджених інфекцій Covid-19, а в групі, яка отримувала вакцину, не підтвердили зараження, повідомила компанія. Отже, визнана ефективність вакцини на 100%. У компанії відзначають, що вакцина добре переносилася, а побічні ефекти, як правило, відповідали тим, що спостерігаються у дорослих.
Pfizer також заявила, що вакцина викликала "стійку" реакцію антитіл у дітей, що перевищувало реакцію у вакцинованих у віці від 16 до 25 років.
Вакцина Pfizer вже дозволена для використання в США людям від 16 років.
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