Вакцина Moderna Covid отримала повне схвалення у FDA

14:04 01 лютий Київ, Україна





Повне схвалення FDA стосується перших двох доз вакцини.



Бустерна доза залишається під дозволом використання в екстрених випадках.



FDA заявило, що клінічні випробування для визначення ефективності Spikevax включали 14287 реципієнтів вакцини і 14164 реципієнти плацебо. Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дало повне схвалення вакцині Moderna Covid-19 Spikevax, яка раніше отримала дозвіл на екстрене використання у Сполучених Штатах.Повне схвалення FDA стосується перших двох доз вакцини.Бустерна доза залишається під дозволом використання в екстрених випадках.FDA заявило, що клінічні випробування для визначення ефективності Spikevax включали 14287 реципієнтів вакцини і 14164 реципієнти плацебо.



За даними FDA, найбільш поширеними побічними ефектами в учасників клінічних випробувань були біль у місці ін'єкції, стомлюваність, головний біль, біль у м'язах або суглобах, озноб, нудота або блювання та збільшення лімфатичних вузлів.



У ньому йдеться, що у чоловіків віком від 18 до 24 років підвищений ризик міокардиту (запалення серцевого м'яза) та перикардиту (запалення тканини, що оточує серце) після вакцинації другою дозою.



Однак FDA визначило, що «корисність від вакцини переважує ризик міокардиту та перикардиту у осіб віком 18 років та старших».