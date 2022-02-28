Вакцина Sinovac-CoronaVac схвалена для екстреного застосування - ВООЗ

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Китайська вакцина від коронавірусу Sinovac-CoronaVac стала сьомою, яку схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Про це повідомила у вівторок женевська штаб-квартира ВООЗ.

"Сьогодні ВООЗ затвердила вакцину Sinovac-CoronaVac від COVID-19 для використання в надзвичайних ситуаціях, надавши країнам, організаціям, агентствам із закупівель і співтовариствам впевненість в тому, що вона відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності і виробництва", - йдеться в заяві.

ВООЗ рекомендувала вакцину для використання за схемою введення двох доз з інтервалом від двох до чотирьох тижнів.

"Результати ефективності вакцини показали, що вакцина запобігла симптоматичному захворюванню у 51% вакцинованих і запобігла важкій формі COVID-19 і госпіталізації у 100% досліджуваного населення", - наголошується в повідомленні.

Також в ВООЗ повідомляють, що дані про імуногенність препарату показують, що вакцина, ймовірно, буде мати захисний ефект і у літніх людей.