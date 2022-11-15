У зимовий період очікується нова хвиля COVID-19, як і в попередні роки - МОЗ

17:57 15 листопада Київ, Україна

Оскільки коронавірус — це вірусне захворювання, в осінньо-зимовий період очікується нова хвиля COVID-19 , як і попередні роки, розповів голова Комітету ВРУ зі здоров'я нації Михайло Радуцький. Він додав, що йдеться про штам, який сьогодні "гуляє" Європою, і по Україні - "омікроні".

"З позитивного - на сьогоднішній день, за даними ВООЗ, на 90% знизилася летальність у світі людей, які хворіють на ковід. ВООЗ це пояснює так само, як і українські фахівці, тим, що багато хто пройшов вакцинацію, зокрема бустерними дозами", - сказав Радуцький.

Він пояснив, що в Україні немає колективного імунітету, оскільки через війну сповільнилися темпи вакцинації.

"І це не тому, що нам не вистачає вакцини, а тому, що людям сьогодні не зовсім до вакцинації, коли бомбардують ракетами", - зазначив він і сказав, що сьогодні не проблема провакцинуватися на всіх підконтрольних Україні територіях.

Заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич розповіла, що одразу разом із військовою адміністрацією вживаються заходи для забезпечення безперебійного надання медичної допомоги на Херсонщині.

"На сьогодні на території Херсона всі заклади охорони здоров'я працюють у звичному режимі та забезпечені необхідними препаратами. Нами було відправлено та доставлено до Херсона 45 тис тонн гуманітарної допомоги саме медичної: лікарські препарати, медичні вироби, те, що насамперед потрібно. номери, щоб організувати і пункти видачі місцевим жителям. Точки видачі організовані і на базі закладів охорони здоров'я. необхідності огляд, консультації тощо", - розповіла Карчевич.

Вона також розповіла, що на території Херсонської області зруйновано понад 10 закладів охорони здоров'я.