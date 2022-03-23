У Запоріжжі запрацюють 5 перших центрів вакцинації вихідного дня

У жителів Запоріжжя з'явилася можливість зробити щеплення від COVID-19 в центрах масових вакцинацій у вихідні та святкові дні.
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомила заступниця голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.
Вакцинувати будуть медичні бригади дворазово з інтервалом в 28 днів вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.
Вакцинуватися в центрах можуть люди будь-якого віку, які записувалися на вакцинацію через додаток «Дія» або через контакт-центр МОЗ, і люди, які записувалися на вакцинацію через реєстратури або у свого сімейного лікаря. Кожна людина отримає запрошення на вакцинацію на конкретний день і час.
За інформацією чиновника, найближчим часом в центрах може вакцинуватися будь-яка людина, що бажає це зробити. Для цього необхідно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.
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