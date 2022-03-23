У Запоріжжі запрацюють 5 перших центрів вакцинації вихідного дня

08:29 25 червня Київ, Україна

У жителів Запоріжжя з'явилася можливість зробити щеплення від COVID-19 в центрах масових вакцинацій у вихідні та святкові дні.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомила заступниця голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.

"Сьогодні в м. Запоріжжя відкриваються центри масової вакцинації проти COVID-19, які розташовані на базі 5 закладів охорони здоров'я первинної ланки: КНП "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" за адресою пр. Соборний, 88;

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2", вул. Авраменка, 4;

КНП "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги № 5", вул. Запорізького козацтва, 25;

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 8", вул. Харчова, 2;

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 10", бул. Шевченка, 25. Ці центри працюють з 10.00 до 16.00 тільки у вихідні та святкові дні", - йдеться в повідомленні.

Вакцинувати будуть медичні бригади дворазово з інтервалом в 28 днів вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.



Вакцинуватися в центрах можуть люди будь-якого віку, які записувалися на вакцинацію через додаток «Дія» або через контакт-центр МОЗ, і люди, які записувалися на вакцинацію через реєстратури або у свого сімейного лікаря. Кожна людина отримає запрошення на вакцинацію на конкретний день і час.



За інформацією чиновника, найближчим часом в центрах може вакцинуватися будь-яка людина, що бажає це зробити. Для цього необхідно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.