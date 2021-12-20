У Запоріжжі критична ситуація з COVID

16:43 08 квітень Київ, Україна

Глава Запорізької ОДА Олександр Старух заявив, що ситуація з коронавірусом в області почала розвиватися за найгіршим "італійським" сценарієм.

"Ми йдемо за найгіршим "італійським сценарієм" в обласному центрі. З киснем у нас все нормально, додаткові місця відкриємо. Питання - чи вистачить лікарів", - сказав Старух.

"Італійський сценарій" розвитку епідемії - це коли зупинити спалах хвороби не вдається. Згідно з офіційними даними лабораторного центру МОЗ, за останню добу тільки в Запоріжжі було зафіксовано 622 випадки захворювання на коронавірус, 14 осіб померли від ускладнень і тільки 40 - одужали.

"У Запоріжжі у нас три чверті ліжок заповнені, в деяких лікарнях - до 100%. Необхідно вводити додаткові жорсткі обмеження. Локдауни давали результати", - додав керівник області.

Сьогодні, 8 квітня, вранці відбулося засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, території отримали рекомендації щодо посилення обмежувальних заходів. Обласна влада нагадала керівникам територій про персональну відповідальність за епідемічну ситуацію на місцях.

"Я ходжу пішки і бачу, як люди в маршрутках іноді їздять, ми повинні посилити контролюючі заходи. Дотримання маскового режиму чомусь стало факультативом. Хтось вважає, що це можна не робити. Ми, як державні органи, будемо вживати всіх заходів, щоб забезпечити виконання обмежень в повному обсязі. Ми чітко дали пропозиції щодо транспорту. Може, в Запоріжжі зроблять аналіз і вирішать повністю закрити транспорт, але ми бачимо в цьому невелику проблему, тому що людям треба добиратися до лікарень. "Швидкі" - це не таксі. Більш того, людям треба зробити щеплення. Ці питання повинні бути опрацьовані", - підкреслив керівник регіону.

У міській раді поки не коментують того, чи будуть зміни в роботі громадського транспорту.