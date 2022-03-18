У Південній Кореї пройшла масова вакцинація: 36 смертей

16:00 23 жовтня Київ, Україна

Південнокорейське видання KBS News з посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань (KCDA) повідомило про 36 померлих. Зв'язок летальних випадків і сезонної вакцинації на цей момент не підтверджений.



Згідно з висновками судмедекспертів, смерть наймолодшої жертви - 18-річного студента - не пов'язана з вакцинацією.



Тим часом KDCA закликав місцеві органи влади не саботувати державну кампанію з вакцинації. Експерти KDCA заявили, що вони не повинні в односторонньому порядку приймати рішення про припинення вакцинації від сезонного грипу.



Раніше повідомлялося, що в Південній Кореї за останні тижні після вакцинації від грипу померли дев'ятеро осіб.



Щеплення від грипу вже отримали 13 млн жителів Південної Кореї.



Єдиний підтверджений випадок смерті через вакцинацію проти грипу в Південній Кореї стався в лютому 2010 року. У 65-річної жінки був синдром Міллера-Фішера.