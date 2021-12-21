У ЮНІСЕФ закликають не закривати школи через пандемію

11:45 20 грудень Київ, Україна

Директор-виконавець Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Генрієтта Х. Фор звернулася до керівництв навчальних закладів та урядових органів країн світу з проханням здійснити всі спроби не закривати школи у 2022 році.



Вона повідомила, що дійсно на тлі появи нового штаму коронавірусу «Омікрон» випадки захворювання на COVID-19 знову зростають, що цілком природно викликає занепокоєння в урядів країн.



Відповідно, влада держав перебуває на роздоріжжі рішень щодо питань чи закривати школи у 2022 році. Проте за словами Генрієти Х. Фор, якщо це станеться, то освіта матиме катастрофічні наслідки. «2022 не може бути ще одним роком перерваного навчання. Це має бути рік, коли освіта та інтереси дітей мають пріоритет», — звернулася чиновниця до країн з усього світу.



Вона додала, що проблема полягає не лише у адекватному та повномасштабному наданні освіти. Закриття шкіл може привести дітей до психічних розладів, насамперед пов'язаних із ізолюванням від суспільства. У такому разі вони позбавлені спілкування з друзями, втрачають повноцінний доступ до медичного обслуговування, що в цілому є для дітей живильним середовищем протягом дня.



Таким чином, генеральна директорка ЮНІСЕФ запропонувала владі держав зробити все можливе, щоб залишити школи у 2022 році відкритими, а також зайнятися питаннями інвестицій у модернізацію та цифровізацію навчання, щоб у разі чого кожна дитина мала доступ до навчання, і щоб «жодна дитина не залишилася поза увагою».



Тим часом Європа рятується від нового штаму коронавірусу. За останніми даними, Омікрон виявлено вже у 89 країнах світу.