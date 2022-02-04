У ВООЗ заявили, що бачать кінець пандемії для Європи

Всесвітня організація охорони здоров'я дала Європі надію на "тривалий період спокою" і навіть на "міцний мир" у війні з коронавірусом, при цьому більшість країн знімають майже всі обмеження Covid.
Директор ВООЗ у Європі Ханс Клюге говорить про «припинення вогню, яке може принести нам міцний мир», з високими показниками вакцинації, м'якшим варіантом Омікрон та наближенням кінця зими.
"Цей контекст залишає нам можливість на тривалий період спокою", - сказав він журналістам.
Це було "не для того, щоб сказати, що (пандемія) вже закінчилася", але "є виняткова можливість взяти під контроль її подальше поширення", додав він.
"Навіть із більш небезпечним варіантом (ніж Omicron) можна реагувати на нові варіанти, які неминуче з'являться, - без повернення до тих обмежувальних карантинних заходів, які нам були потрібні раніше", - сказав Клюге.
Він попередив, що оптимістичний сценарій вимагає від країн проведення кампаній вакцинації та епіднагляду для виявлення нових варіантів.
Швеція приєдналася до скасування більшості обмежень, пов'язаних з коронавірусом, встановивши 9 лютого як дату переходу пандемії в «абсолютно нову фазу».
Стокгольм завершить закриття барів та ресторанів о 23:00, а також обмеження кількості відвідувачів.
Перепустки для вакцинації на закриті заходи зникнуть, а маски для обличчя більше не рекомендуються у переповненому громадському транспорті.
"Пандемія ще не закінчилася, але ми вступаємо в абсолютно нову фазу", - заявила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.
Міністр охорони здоров'я Лєна Халленгрен заявила, що уряд «пильно стежитиме» за розвитком пандемії.
Швеція потрапила до заголовків газет на початку пандемії через те, що вирішила не вводити карантин.
На цей момент загинуло понад 16 000 людей, що відповідає середньому по Європі, але набагато вище, ніж у сусідніх Норвегії, Фінляндії та Данії.
Після Великої Британії та Ірландії Копенгаген у вівторок зняв більшість внутрішніх обмежень Covid-19, а пізніше того ж дня за ним була Норвегія.
Франція в середу послабила кілька обмежень, введених для стримування останнього сплеску Covid-19, і влада сподівається, що невелике зниження величезної щоденної кількості випадків захворювання незабаром послабить навантаження на перевантажені лікарні.
А Нова Зеландія має почати послаблювати деякі з найжорсткіших прикордонних обмежень, які будь-коли були помічені.
«Настав час знову рухатися», — заявила в четвер прем'єр-міністр Джасінда Ардерн, оприлюднивши план із п'яти кроків щодо возз'єднання з рештою світу.
Цього місяця буде знято карантинні вимоги в готелях для новозеландців, які застрягли за кордоном.
Ардерн була змушена пом'якшити прикордонну політику, яка майже не змінилася з початку кризи Covid-19 майже два роки тому.
Німеччина все ще бореться з рекордною кількістю заражень, викликаною Omicron, і тепер рекомендує четверту вакцину для груп ризику, йдучи слідами Ізраїлю та кількох європейських країн.
Німецька комісія з вакцин STIKO заявила в четвер, що дані показали, що «захист від циркулюючого в цей час варіанта Omicron слабшає протягом декількох місяців після першої ревакцинації».
Минулого місяця Ізраїль став першою країною, що розгорнула четверте щеплення від Covid-19, спочатку для людей похилого віку та медичних працівників, а потім для всіх вразливих людей старше 18 років.
Данія, Угорщина та Іспанія також пропонують четверте щеплення групам високого ризику.
Згідно з офіційними джерелами, коронавірус забрав життя не менше 5 698 322 мільйонів людей з моменту спалаху в Китаї у грудні 2019 року.
Директор ВООЗ у Європі Ханс Клюге говорить про «припинення вогню, яке може принести нам міцний мир», з високими показниками вакцинації, м'якшим варіантом Омікрон та наближенням кінця зими.
"Цей контекст залишає нам можливість на тривалий період спокою", - сказав він журналістам.
Це було "не для того, щоб сказати, що (пандемія) вже закінчилася", але "є виняткова можливість взяти під контроль її подальше поширення", додав він.
"Навіть із більш небезпечним варіантом (ніж Omicron) можна реагувати на нові варіанти, які неминуче з'являться, - без повернення до тих обмежувальних карантинних заходів, які нам були потрібні раніше", - сказав Клюге.
Він попередив, що оптимістичний сценарій вимагає від країн проведення кампаній вакцинації та епіднагляду для виявлення нових варіантів.
Швеція приєдналася до скасування більшості обмежень, пов'язаних з коронавірусом, встановивши 9 лютого як дату переходу пандемії в «абсолютно нову фазу».
Стокгольм завершить закриття барів та ресторанів о 23:00, а також обмеження кількості відвідувачів.
Перепустки для вакцинації на закриті заходи зникнуть, а маски для обличчя більше не рекомендуються у переповненому громадському транспорті.
"Пандемія ще не закінчилася, але ми вступаємо в абсолютно нову фазу", - заявила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.
Міністр охорони здоров'я Лєна Халленгрен заявила, що уряд «пильно стежитиме» за розвитком пандемії.
Швеція потрапила до заголовків газет на початку пандемії через те, що вирішила не вводити карантин.
На цей момент загинуло понад 16 000 людей, що відповідає середньому по Європі, але набагато вище, ніж у сусідніх Норвегії, Фінляндії та Данії.
Після Великої Британії та Ірландії Копенгаген у вівторок зняв більшість внутрішніх обмежень Covid-19, а пізніше того ж дня за ним була Норвегія.
Франція в середу послабила кілька обмежень, введених для стримування останнього сплеску Covid-19, і влада сподівається, що невелике зниження величезної щоденної кількості випадків захворювання незабаром послабить навантаження на перевантажені лікарні.
А Нова Зеландія має почати послаблювати деякі з найжорсткіших прикордонних обмежень, які будь-коли були помічені.
«Настав час знову рухатися», — заявила в четвер прем'єр-міністр Джасінда Ардерн, оприлюднивши план із п'яти кроків щодо возз'єднання з рештою світу.
Цього місяця буде знято карантинні вимоги в готелях для новозеландців, які застрягли за кордоном.
Ардерн була змушена пом'якшити прикордонну політику, яка майже не змінилася з початку кризи Covid-19 майже два роки тому.
Німеччина все ще бореться з рекордною кількістю заражень, викликаною Omicron, і тепер рекомендує четверту вакцину для груп ризику, йдучи слідами Ізраїлю та кількох європейських країн.
Німецька комісія з вакцин STIKO заявила в четвер, що дані показали, що «захист від циркулюючого в цей час варіанта Omicron слабшає протягом декількох місяців після першої ревакцинації».
Минулого місяця Ізраїль став першою країною, що розгорнула четверте щеплення від Covid-19, спочатку для людей похилого віку та медичних працівників, а потім для всіх вразливих людей старше 18 років.
Данія, Угорщина та Іспанія також пропонують четверте щеплення групам високого ризику.
Згідно з офіційними джерелами, коронавірус забрав життя не менше 5 698 322 мільйонів людей з моменту спалаху в Китаї у грудні 2019 року.
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